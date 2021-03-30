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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن يحذر من كارثة إنسانية بسبب عمليات النزوح في مأرب

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:24 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من كارثة إنسانية كبيرة من جراء موجات النزوح الجديدة لمئات الأسر في مخيمات (الميل، والخير، وتواصل) بمحافظة مأرب بعد تكرار الاستهداف المتعمد من قبل ميليشيا الحوثي بالصواريخ وقذائف المدفعية.

وأوضح الإرياني - وفقا لـ«اليمن مباشر» أن استهداف الحوثيين لمخيمات النزوح أدت إلى إصابة العشرات من النساء والأطفال بجروح متفاوتة، وتدمير مساكن وممتلكات النازحين، مجددا التذكير بأن مأرب تضم أكبر تكتل للنازحين من العنف الذي خلفته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حيث يبلغ عدد المخيمات 139 مخيما تتوزع على مختلف مديريات المحافظة.

وأشار الإرياني إلى أن المحافظة استقبلت أكثر من مليوني نازح، أي ما نسبته 60% من إجمالي النازحين في مختلف المحافظات، والذي يعادل 7.5% من إجمالي سكان اليمن، وأن الأرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار موجات النزوح من جراء تصعيد ميليشيا الحوثي في مختلف جبهات مأرب.

ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين للقيام بمسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، ووقف الهجمات التي تتعرض لها مخيمات النزوح والتي تفاقم الوضع الإنساني المتردي وتقوض الجهود المبذولة للتهدئة وإنهاء المعاناة الإنسانية باليمن.

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