تبون يبحث مع رئيس النيجر العلاقات الثنائية

أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس النيجر محمد بازوم، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيسين تبون وبازوم أعربا خلال الاتصال الهاتفي عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات القائمة بين الجزائر والنيجر، وسبل تعزيزها، كما تبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.وجدد الرئيس تبون تهنئته للرئيس بازوم لنيله ثقة شعب النيجر.