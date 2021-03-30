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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: وقف نشاط حركات الكفاح المسلح ومنع حمل السلاح بالعاصمة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:59 م
محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو
محمد عمر
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قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الثلاثاء، إنهاء مظاهر الوجود المسلح في العاصمة الخرطوم والمدن الرئيسية بالبلاد.

جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع بمكتب الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وأصدرت عددا من القرارات المهمة وذلك حسب بيان للمجلس.

وقال بيان أصدرته اللجنة الفنية برئاسة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الأركان رئيس اللجنة، إن اللجنة بحثت وتقصت عن أسباب الخلل الأمني واستعرضت الموقف الجنائي للجرائم التي حدثت.

وأصدرت اللجنة قرارا يقضي بالإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق جوبا للسلام وتنفيذها كما وردت بنصوص الاتفاق، كما طالبت لجان الأمن بالولايات بحسم التفلتات الخارجة عن القانون بالتنسيق بين جميع الأجهزة للتصدي بحسم وفقا للقانون.

كما تقرر إفراغ العاصمة والمدن الرئيسة من مظاهر الوجود المسلح وإيقاف التجنيد والاستيعاب السياسي الذي تقوم به حركات الكفاح المسلح بمدن السودان المختلفة إلى حين اكتمال تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

وإلى جانب ذلك، أصدر الاجتماع قرارا بالعمل على استتباب الأمن وعلى جميع الأطراف التعاون في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع وقوع الجرائم، وتدعو الجميع لتفهم ذلك في سبيل وطن آمن ومستقر.

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