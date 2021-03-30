رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

هل أثرت "حملة لقاحات كورونا" في نتائج الانتخابات الإسرائيلية؟

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:06 م
جريدة الدستور
سارة شريف
طباعة
بحسب نتائج الإنتخابات الإسرائيلية فإن فيروس كورونا الذي كان الحدث المركزي في العالم بأسره لم يؤثر في الناخبين الإسرائيليين.

رغم الإغلاقات الثلاثة، ووفاة أكثر من 6000 إسرائيلي، وارتفاع معدل البطالة، والأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى أزمة سياسية ازدادت تفاقماً. مع كل ذلك ظل الاقتراع في الصناديق مركزه هو "نتنياهو" وليس فيروس كورونا.

لم يحاسب الناخبون رئيس الحكومة الإسرائلية بنيامين نتنياهو على الإدارة التي نالت انتقادات طوال أزمة كورونا، وأيضاً لم يكافئوه بسبب حرصه على التلقيح ورفع الإغلاق قبل كل دول العالم؛ التغييرات في الخريطة السياسية تأثرت فقط بالعلاقات بين رؤساء الأحزاب مع نتنياهو.

الحملات الانتخابية في معظم الأحزاب شعرت بعدم اهتمام الجمهور بأزمة الوباء ولا بحملة اللقاح، وفي مرحلة مبكرة نسبياً وضعت أغلب الأحزاب الكورونا جانباً وركزت على ترهيب الناس وتخويفهم مما سيحدث لمعسكرهم إذا انتصر الطرف الآخر.

بالنسبة لنتنياهو فقد حاول من فتح الاقتصاد وانخفاض أعداد المرضى مع حملة "العودة إلى الحياة". عن طريق تلقيح أغلبية السكان وعودة الدراسة والتجارة، كلها أمور ربما أنقذت الليكود من الهزيمة، لكنها في الوقت نفسه لم تمنحه النصر الحاسم.

في المقابل، لم ينجح خصوم نتنياهو أيضاً في استغلال تقصيره في سنة الكورونا لإطاحته من الحكم. فكان أكبر الانتقادات هو امتناع نتنياهو عن محاسبة الحريديم الذي كاناو يرفضوا الانصياع لأوامر الإغلاق وهو ما أدى إلى زيادة تفشي الوباء في إسرائيل، لكن حتى خصوم نتنياهو لم يركزوا حملتهم على هذه النقطة، فربما حتى لايغلقوا باب إمكانية انضمام الحريديم لهم لاحقاً في حكومتهم.

هكذا جرى تحييد الكورونا في الانتخابات الإسرائيلية فلم تؤثر سلباً إو إيجاباً على النتائج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

ماتت قبل أيام.. مَن هى الفنانة التى غنّى لها حليم «خسارة فراقك»؟

تعرف على أخبار السعودية اليوم عن الطيران 29-3-2021


الصور

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

الأكثر قراءة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إندونيسيا تعتزم تقديم حوافز جديدة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة

برلين تعلق استخدام لقاح «آسترازينيكا» لأقل من 60 عاما

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

واسيني الأعرج يرصد الصراعات الناجمة عن انتشار الوباء في «ليليات رَمادَة»

حكاية مشروع سينمائي مات العندليب دون إتمامه مع يوسف شاهين

بعد إغلاق 10 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد خليل وحرمه الأحد

ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة للفوز بجائزة لأدب الأطفال