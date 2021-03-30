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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

20 سيدة بجامعة سوهاج تحصلن على لقب الأم المثالية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:15 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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صرح الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، بأن لجنة تقييم مسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجامعة، انتهت من اختيار 20 أمًا مثالية للفوز هذا العام، وذلك ضمن فعاليات المسابقة التى نظمتها إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية لتكريم الأمهات المثاليات للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م، مضيفًا أنه تم التقييم واختيار الأمهات المثاليات على عدة أسس ومعايير، وسيتم تنظيم احتفالية كبرى لتكريم الفائزات على مستوى الجامعة.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه قد ترشح للمسابقة 34 سيدة يمثلن أمهات الطلاب المتميزين فى كل مجالات الأنشطة الطلابية، وأيضًا أمهات الطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الأم المثالية من عضوات هيئة التدريس، ومن العاملات بالهيكل الإداري والخدمات المعاونة.

وقالت أسماء عمر مدير النشاط الاجتماعي إن لجنة التحكيم ضمت كلًا من الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة، رقية الهلالي عضو مجلس النواب، الدكتورة صباح صابر عميد كلية التعليم والتكنولوجيا سابقًا، الدكتورة شادية أحمد أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب، وصبري محمد إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية بالجامعة.

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