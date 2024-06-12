مدرب جنوب إفريقيا يعلن إصابة بيرسي تاو

كشف هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، عن سبب غياب بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي عن لقاء الفريق ضد زيمبابوي أمس الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم.

وتواجد "تاو" على مقاعد بدلاء جنوب إفريقيا طيلة اللقاء ولم يشارك، في اللقاء الذي انتهى لصالح البافانا بافانا بنتيجة 3-1.

وقال "بروس" في تصريحات بعد اللقاء: "بيرسي مصاب، لقد أصيب بعد المباراة ضد نيجيريا لكننا اعتقدنا، كما قلت ذلك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أنه يجب أن يكون جاهزًا اليوم لكن العلاج الذي تلقاه في الأيام الثلاثة الماضية لم يساعده".

وأضاف: "لذلك ذهبنا إلى المستشفى لإجراء فحوصات، ونعم هناك إصابة عضلية لذلك لم يتمكن من اللعب، ولكن هذا يظهر مرة أخرى، أنه أراد أن يكون على مقاعد البدلاء، وهذا يوضح كيف هي هذه المجموعة، لذلك دعم اللاعبين على أرض الملعب، إنه أكثر سعادة من أي شخص آخر."

وكان "تاو" شارك في اللقاء الأول ضد نيجيريا الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهدت المباراة مشاركة بيرسي تاو، من بداية المباراة وحتى الدقيقة 79 قبل أن يتم استبداله ويشارك ثابيلو مورينا بدلًا منه.