«الداخلية» تضبط 12 ألف مواطن خالفوا ارتداء الكمامات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 12235 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12159 شخصا.واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 76 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة تحرير 575 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق ضبط 154 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1269 أرجيلة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، جارِ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.