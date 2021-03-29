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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تتعرض لأسوأ عاصفة ترابية منذ 10 سنوات

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:43 م
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
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اجتاحت عاصفة ترابية معظم أنحاء كوريا الجنوبية، ووصفتها إدارة الأرصاد الجوية في العاصمة سول، بأسوأ عاصفة ترابية تشهدها البلاد منذ عقد من الزمن.

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية- وفقًا لبيان أوردته وكالة أنباء يونهاب على نشرتها الإنجليزية اليوم الإثنين، أن العاصفة الترابية قادمة من شمال الصين ومنغوليا، وتحركت جنوبًا بسبب الرياح الشمالية الغربية.

كما أصدرت تحذيرًا من الغبار الأصفر في العاصمة سول، وحذرت المواطنين الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي أو القلب والأوعية الدموية والأطفال وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر الامتناع عن الخروج في الهواء الطلق.

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