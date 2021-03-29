رئيس الوزراء الباكستاني يعين وزيرًا جديدًا للمالية

أعفى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الإثنين، وزير المالية من منصبه في إطار تغيير في الحكومة يهدف إلى جلب سياسات للسيطرة على "تضخم متزايد"، حسبما قال وزير الإعلام.وهذا هو ثاني وزير للمالية يقال من منصبه خلال فترة ولاية خان التي بدأت قبل عامين ونصف العام وشهدت تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.6 بالمائة إلى -0.4 بالمائة. ويتزامن مع استئناف برنامج لصندوق النقد الدولي بقيمة ستة مليارات دولار جرى بعد أن جرى تعليقه لمدة عام.وتستعد باكستان أيضًا لطرح سندات دولية بقيمة ملياري دولار لجمع أموال من أسواق رأس المال الدولية قبل تقديم ميزانية وسط زيادة قياسية في التحويلات المالية من الباكستانيين العاملين في الخارج وتدفقات جيدة إلى أدوات الدين تساعد في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدعم تعافي العملة المحلية أمام الدولار.وأبلغ وزير الإعلام شبلي فراز محطة تلفزيون محلية: "التضخم يتزايد ورئيس الوزراء يعتقد أننا نحتاج إلى جلب فريق جديد قد يبتكر سياسات داعمة للفقراء".وأضاف أن وزير الصناعات والإنتاج حمد أزهر سيحل محل عبدالحفيظ شيخ في منصب وزير المالية.وبلغ تضخم أسعار المستهلكين في البلد الواقع في جنوب آسيا 8.7 بالمائة على أساس سنوي في فبراير.