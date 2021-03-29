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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الداخلية الليبية: جاهزون لتأمين انتخابات ديسمبر المقبل

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:57 م
عميد خالد مازن
عميد خالد مازن
عبير سليم
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أكد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عميد خالد مازن، الإثنين، جاهزية وزارته لتأمين الانتخابات العامة المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، وفق خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.

جاء ذلك خلال اجتماع مازن مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش ونائبته جورجيت غانيون، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة طرابلس.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، عبَّر وزير الداخلية الليبي خلال اللقاء عن فائق شكره وتقديره للجهود الدولية المبذولة لبناء السلام في ليبيا، مؤكدًا دعمه لتعزيز الشراكة والتعاون مع البرنامج الإنمائي.

واستعرض أوجه التعاون مع البعثة الأممية لليبيا، مؤكدًا أن وزارة الداخلية لديها أولويات وخطة واقعية واضحة المعالم، وأن العمل يسير بشكل جيد، وأن هناك جهودًا خلاقة وقيادية تبذل في سبيل الارتقاء بالأداء الأمني ومعالجة الملفات الشائكة: "وزارة الداخلية جاهزة لتأمين الانتخابات، وأن لديها القدرة والخبرة لتأمينها".

من ناحيته، أعرب المبعوث الأممي عن بالغ شكره وتقديره لجهود وزارة الداخلية، مهنئًا الوزيرعلى استلامه للوزارة متمنيًا له التوفيق.

وأعرب عن رغبته في استمرارية البرنامج الإنمائي المشترك وتطرق لجملة من المواضيع أهمها تدريب الكوادر المختصة في مجال نزع الألغام واتفاق وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وكذلك توفير المناخ الملائم لإجراء العملية الانتخابية في ديسمبر من هذا العام.

تطرق الجانبان لملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته وأهمية توسيع التعاون لمعالجته، كما تم النقاش حول أهمية بناء كوادر متخصصة لمتابعة ملف حقوق الإنسان في ليبيا ودور وزارة الداخلية في ضمان صيانة حقوق الإنسان.

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