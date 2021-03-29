تعرف على أول سفينة تعبر قناة السويس بعد استئناف حركة الملاحة

عبرت أول سفينة المجرى الملاحي، في تمام الساعة 5.50 مساءً، بعد إعادة فتحه للملاحة مجددًا، وهي سفينة الحاويات "YM WISH"، متواجدة في البحيرات وتتجه للسويس، وسفينة حاويات تم بناؤها في عام 2015 (قبل 6 سنوات) وتبحر تحت علم هونج كونج وتبلغ طاقتها الاستيعابية 13892 حاوية نمطية ويبلغ مسودتها الحالية 14.6 مترًا. يبلغ طولها الإجمالي (LOA) 368 مترًا وعرضها 51 مترًا.وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد أعلن اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلًا من 4 أمتار.