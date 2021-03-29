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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تهنئ القاهرة على إنهاء السفينة الجانحة: فخورون بشراكتنا مع مصر

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:12 م
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
محمد عمر
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هنأت السفارة الأمريكية في القاهرة مصر على تعويم السفينة إيفر جيفن وإعادة فتح قناة السويس، معربة عن فخر الولايات المتحدة بشراكتها مع القاهرة في العديد من المجالات.

وقالت السفارة، في بيان مساء الإثنين، عبر حسابها على موقع تويتر: "‏مبروك لمصر تحرير سفينة ‎إيفر جيفن وفتح قناة السويس، تفخر الولايات المتحدة بشراكتها مع مصر في العديد من المجالات، بما في ذلك تأمين الممرات المائية في العالم والموارد العالمية المشتركة، وهو جهد تعاوني لنفع العالم كله.

ونجحت مصر في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس منذ أيام، وبدأت في التحرك نحو وجهتها فيما بدأت عمليات عبور السفن الأخرى.

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