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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «شرق الدلتا للكهرباء»: جميع المحطات الحديثة بمواصفات عالمية

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:30 م
الكهرباء
الكهرباء
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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اكد المهندس محمد أبو سنة، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، إن جميع المحطات الكهربائية التي انشئت آخر 10 سنوات هي الأحدث عالميًا وصديقه للبيئة، مشيرًا إلى أن نظام التحكم الخاص بمحطة كهرباء السويس البخارية ستظل في الخدمة حتي 2027 وهي الأحدث عالميًا.

جاء ذلك خلال تفقد وفد برلماني من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم الإثنين محطة توليد كهرباء السويس البخارية، والوقوف علي سير أعمالها ومقاومتها.

وأشار أبو سنة إلى أن المحطات الكهربائية إما تجارية أو بخارية، أو مركبة، وأفضلهم هى المركبة، من جانبه أكد المهندس مصطفي النحال رئيس قطاع محطة السويس، إن محطة كهرباء السويس البخارية هي إحدي مشروعات الخطة الخمسية للدولة التي تم تنفيذها في الفترة من 2012 2017 بهدف تدعيم الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الأحمال المتزايدة، وتقع على الجانب الغربي الخليج السويس ووتبلغ مساحتها 13000متر مربع تقريبا.

وأضاف النحال إن المحطة عبارة عن وحدة بخارية قدرة 650 ميجا وات ساعة تعمل بوقود ( الغاز الطبيعي مازوت ) جهد التوليد 22 ك. ف ويتم رفع الجهد إلى 500 ك.ف ويتم الربط الكهربي على الشبكة الموحدة لجمهورية مصر العربية من خلال دائرتي ( السويس - السويس 2- 500 ك.ف ).

ونوه النحال إلى أن المحطة تنتج 6.36% من إجمالي القدرات الانتاجية لشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء.

ومن المتوقع أن يقوم الوفد البرلماني بزيارة تفقدية علي مدار اليوم الإثنين، لجميع أقسام المحطة والتشغيل فيها، فى إطار الزيارة التي تستمر حتي غدا الثلاثاء، بهدف وقوف اللجنة علي اخر تطورات محطات الطاقة.

ويضم الوفد البرلماني، الذي يترأسه النائب حسام عوض الله، كلا من رشا رمضان، وكيل اللجنة، ومحمد الجبلاوي وكيل اللجنة، وأمين السر خالد مشهور، فضلا عن النائب أحمد عبد الفتاح، عيد حماد، وعادل صلاح منصور، وعبد الباقي تركيا، إمام منصور، أسامة حبيب، سحر معتوق، خالد تامر، محمد بهجت، أحمد محمد أحمد، عبد الناصر عطيه، علي نور، رشا حسني، أيه فوزي فتي، سناء طايع، مروة رفعت، هويدا السعيد.

وكان في استقبال الوفد البرلماني، المهندس محمد أبو سنه رئيس مجلس إدارة شركة لشرق الدلتا لانتاج الكهرباء، والمهندس اشرف كمال الدين عشبه، رئيس قطاعات الانتاج، والمهندس مصطفي النحال رئيس قطاع محطة السويس.

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