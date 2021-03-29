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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نقل وتسكين 7 أسر من «منطقة زرزارة» لمنطقة «حي الروضة» بسفاجا

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:56 م
جريدة الدستور
علي عواد
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أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، استمرار نقل وتسكين القاطنين بمنطقة الخطورة الداهمة (زرزارة )، وإعادة تسكينهم ببلوكات منطقة بديل العشوائيات ( حى الروضة ) بسفاجا.

وأوضحت المغربي أنه تم اليوم نقل وتسكين 7 أسر مستحقة لبلوك ببديل العشوائيات من قاطني المنطقة العشوائية داهمة الخطورة منطقة زرزارة بعد التصديق على العقود الخاصة بهم من محافظ البحر الأحمر، ليصبح إجمالي الملاك الذين تم نقلهم وتسكينهم ببديل العشوائيات 16 مالكًا حتى اليوم.

وأشارت رئيس المدينة إلى أن عملية نقل وتسكين المواطنين تمت وسط استعداد كامل من المواطنين وتم تسليم البلوكات المخصصة لهم بمنطقة بديل العشوائيات (حى الروضة)، وجاري العمل على الإزالة اليدوية للمنازل بالمنطقة العشوائية بوجود الإدارات المختصة ومعدات الوحدة المحلية، ومسئولين من هندسة الكهرباء لتركيب عدادات الكهرباء، وفنيين من شركة مياه الشرب لتركيب العدادات وضخ المياه، بالإضافة إلى مهندسي جهاز التعمير.

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