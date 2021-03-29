«القومي للحوكمة» والدنمارك يوقعان بروتوكولا لدعم التحول الرقمى والأخضر

بدأت قبل قليل، فاعليات توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية، وسفارة الدنمارك، وذلك فى إطار التعاون المشترك في مجالات نشر وتعزيز مفاهيم وأفضل ممارسات الحوكمة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر والتحول الرقمي وحوار السياسات.وفى هذا الإطار فإن بروتوكول التعاون يأتي استكمالا للنهج الذى اتبعه المعهد من تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة حتى يتسن له توسيع دائرة خيراته وأن يستفيد من المؤسسات العلمية المرموقة التي قطعت شوط كبير فى مجالات التدريب، وبناء القدرات، التعليم، البحوث، الاستشارات، ولما لمصر من علاقات متميزة وراسخة مع مملكة الدنمارك كشريك أساسي فى التنمية فقد تم الاتفاق مع الجانب الدنماركي متمثلا فى السفارة الدنماركية بالقاهرة على توقيع مذكرة تفاهم بغرض التنسيق والتعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.ومن المزمع أن يتموحر التعاون المشترك على تنفيذ بعض الأنشطة التالية: تطوير القدرات البشرية من خلال عقد تدريبات فى بعض المجالات والتى منها: دعم الحوكمة الرشيدة، التنمية المستدامة، الانتقال الأخضر "الدنمارك كقصة نجاح"، حوار السياسات.كما يشمل تنظيم ورش عمل وندوات للمعنيين وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، تنظيم مؤتمرات حول أهداف التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وأفضل الممارسات، تيسير تبادل الزيارات بشكل دوري بين كبار المسئولين والمتخصصين طبقًا لخطة سنوية يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، تبادل المعلومات عن الأنشطة ذات الصلة التى يتم تنظيمها من قبل الطرفين، والتى يمكن أن تكون ذات اهتمام مشترك.