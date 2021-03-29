رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القومي للحوكمة» والدنمارك يوقعان بروتوكولا لدعم التحول الرقمى والأخضر

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:33 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
بدأت قبل قليل، فاعليات توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية، وسفارة الدنمارك، وذلك فى إطار التعاون المشترك في مجالات نشر وتعزيز مفاهيم وأفضل ممارسات الحوكمة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر والتحول الرقمي وحوار السياسات.

وفى هذا الإطار فإن بروتوكول التعاون يأتي استكمالا للنهج الذى اتبعه المعهد من تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة حتى يتسن له توسيع دائرة خيراته وأن يستفيد من المؤسسات العلمية المرموقة التي قطعت شوط كبير فى مجالات التدريب، وبناء القدرات، التعليم، البحوث، الاستشارات، ولما لمصر من علاقات متميزة وراسخة مع مملكة الدنمارك كشريك أساسي فى التنمية فقد تم الاتفاق مع الجانب الدنماركي متمثلا فى السفارة الدنماركية بالقاهرة على توقيع مذكرة تفاهم بغرض التنسيق والتعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المزمع أن يتموحر التعاون المشترك على تنفيذ بعض الأنشطة التالية: تطوير القدرات البشرية من خلال عقد تدريبات فى بعض المجالات والتى منها: دعم الحوكمة الرشيدة، التنمية المستدامة، الانتقال الأخضر "الدنمارك كقصة نجاح"، حوار السياسات.

كما يشمل تنظيم ورش عمل وندوات للمعنيين وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، تنظيم مؤتمرات حول أهداف التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وأفضل الممارسات، تيسير تبادل الزيارات بشكل دوري بين كبار المسئولين والمتخصصين طبقًا لخطة سنوية يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، تبادل المعلومات عن الأنشطة ذات الصلة التى يتم تنظيمها من قبل الطرفين، والتى يمكن أن تكون ذات اهتمام مشترك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 29-3-2021 فى مصر


الصور

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الاتحاد الإفريقي يستورد 220 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

ليست سعاد حسني وحدها.. نساء في حياة عبدالحليم حافظ

جولة بالسيارات الكلاسيكية بشوارع مصر الجديدة التراثية

فتح باب التقدم لجوائز «الآثاريين العرب» لعام 2021

فيروس كورونا برؤية وليد عوني 3 أيام على مسرح الجمهورية