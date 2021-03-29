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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فريق بحثي بالجامعة المصرية اليابانية يبتكر حبر سري باستخدام تكنولوجيا النانو

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:10 ص
الدكتور أحمد الجوهري
الدكتور أحمد الجوهري
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أعلن رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور أحمد الجوهري، عن نجاح فريق بحثي بالجامعة في ابتكار حبر فوسفوري سري باستخدام تكنولوجيا النانو الضوئية، يمكن استخدامه في صناعة علامة مائية يصعب تقليدها ولا ترى عند طباعتها على الأوراق إلا باستخدام الضوء الأزرق.

وقال الدكتور محسن غالى أستاذ الإلكترونيات الكمية بقسم مواد الطاقة بالجامعة مساعد نائب رئيس الجامعة للبحوث، في تصريح له اليوم الاثنين، إنه عند استخدام هذا الحبر المبتكر في الكتابة على أنواع مختلفة من الأوراق من بينها أوراق البنكنوت المالية، أو الأوراق المستخدمة في إصدار الوثائق الحكومية ومنها الشهادات التعليمية أو شهادات الميلاد أو وثائق السفر، فإنه لا يمكن قراءة ما يتم كتابته أو رسمه أو طباعته باستخدام هذا الحبر المبتكر إلا تحت أشعة الضوء الأزرق، مما يعطي أهمية كبيرة لهذا الحبر السري.

وأشار إلى أنه يمكن استخدامه في طباعة علامات مائية مميزة على الأوراق المالية من جميع الفئات بالإضافة إلى الحفاظ عليها من التزوير، حيث يصعب تقليد العلامات المائية المصنعة من هذا الحبر.

وأضاف أنه يمكن استخدامه أيضا في منع تزوير الشهادات أو الوثائق الحكومية، منوها إلى استخدام تقنية النانو في عملية التصنيع حيث أن التكلفة الاقتصادية لها قليلة جدا.

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