سول تحث موسكو على دعم إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين إن بلاده دعت روسيا إلى تقديم الدعم النشيط، لعملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي اليوم، في تعليقه على نتائج المحادثات التي جرت في سيول بين نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين ونظيره الكوري الجنوبي بارك غاي مين أن "وزير الدفاع الكوري الروسي ألكسندر فومين، أكد أن روسيا تدعم عملية السلام التي بدأتها حكومة كوريا، وأن روسيا ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".وأضاف أن الطرفين وقعا خلال اللقاء، اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري، واتفقا على توسيع اللقاءات والاتصالات الدورية على المستوى القيادي.وخلال المحادثات، أعرب الجانب الكوري الجنوبي، عن قلقه بسبب عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية في الأسبوع الماضي، كما أعرب عن قلقه بشأن الوضع في ميانمار، ودان استخدام الجيش والشرطة في هذه الدولة للأسلحة ضد المتظاهرين المسالمين.