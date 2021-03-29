رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«بـ5 حيل».. كيف يمكنك أن تخدع والديك؟

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:53 م
تخدع والديك
تخدع والديك
غادة موسى
طباعة
يشتهر الآباء العرب أحيانًا بكونهم صارمين، فهم يهتمون حقًا بما يعتقده الآخرون، ولايريدون أبدًا فعل أي شيء محظور في معتقداتهم أو ثقافتهم، ويعلمون هذه القيم لأطفالهم، على أمل أن يكونوا نسخًا أفضل منهم، خاصة الآباء في المجتمعات الشرقية، لذلك يمكنك أن تمزح معهم بالطرق الآتية:

خمس مزح مع والديك وفقا لموقع scoopempire:

هل يمكنك أن تشتري لي علبة سجائر؟
حاول إخبار والدتك أو والدك بذلك أثناء التسوق، فمن الأفضل القيام بذلك عبر الهاتف، حتى لا يرموا النعال عليك أو يركضون خلفك، وربما يجب عليك أيضًا قفل بابك بإحكام أيضًا، حتى تتمكن من إعطاء نفسك فرصة للشرح.

"صديقي سيبقى الليلة"
إذا كان لديك بالفعل صديق يعرفونه، فسيكون ذلك أسهل، تخيل أنه إذا لم يكن لديك صديق، فالموت أكثر احتمالًا من بقاء الرجل في منزلك.

لا أعتقد أنني أريد الزواج على الإطلاق
هذا هو أسوأ كابوس للأم، فبمجرد أن تولد وتنمو تدريجيًا، يحلمون برؤية أحفادهم، حيث تحلم الأمهات بيوم زفاف أبنائهن وولادة أحفادهن.

قررت أن أخرج وأعيش بمفردي
يقابل الأب والأم هذا الموضوع بسخرية، ”لماذا الخروج؟ أنت تأكل، وتلبس..هل هذه هي الطريقة التي تشكر بها والديك؟".

سأقوم بعمل ثقب للحاجب
هذا يشبه إلى حد ما الوشم، سوف يسألك لماذا تفعل شيئًا مثيرًا للاشمئزاز لنفسك من هذا القبيل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا قال الرئيس السيسي لـ«أسامة ربيع» قبل انتهاء أزمة «السفينة الجانحة»؟

تغييرات بالجملة.. صلاح ومحمد شريف يقودان منتخب مصر أمام جزر القمر

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

النيابة العامة تعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث الجلالة.. وتحذير من هذا الأمر


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

النيابة العامة تعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث الجلالة.. وتحذير من هذا الأمر

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

وفاة «الجدة» الكينية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

تردد قناة السومرية على النايل سات

بخطوات سهلة.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

تعرف على تردد قناة تايم سبورت الارضية 2021

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

سامح يسرى وأحمد فلوكس يشاركان فى مبادرة «مصر تستطيع»

«فيض المكان» يجمع ميرفت الشاذلى ومحمد عبدالهادى بجاليرى بيكاسو

ماتت قبل أيام.. مَن هى الفنانة التى غنّى لها حليم «خسارة فراقك»؟

مستجاب في ندوة سمراء النيل: علاقة مديحة يسري بالعقاد أصابتني بالدهشة