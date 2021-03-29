«بـ5 حيل».. كيف يمكنك أن تخدع والديك؟

هل يمكنك أن تشتري لي علبة سجائر؟

"صديقي سيبقى الليلة"

لا أعتقد أنني أريد الزواج على الإطلاق

قررت أن أخرج وأعيش بمفردي

سأقوم بعمل ثقب للحاجب

يشتهر الآباء العرب أحيانًا بكونهم صارمين، فهم يهتمون حقًا بما يعتقده الآخرون، ولايريدون أبدًا فعل أي شيء محظور في معتقداتهم أو ثقافتهم، ويعلمون هذه القيم لأطفالهم، على أمل أن يكونوا نسخًا أفضل منهم، خاصة الآباء في المجتمعات الشرقية، لذلك يمكنك أن تمزح معهم بالطرق الآتية:خمس مزح مع والديك وفقا لموقع scoopempire:حاول إخبار والدتك أو والدك بذلك أثناء التسوق، فمن الأفضل القيام بذلك عبر الهاتف، حتى لا يرموا النعال عليك أو يركضون خلفك، وربما يجب عليك أيضًا قفل بابك بإحكام أيضًا، حتى تتمكن من إعطاء نفسك فرصة للشرح.إذا كان لديك بالفعل صديق يعرفونه، فسيكون ذلك أسهل، تخيل أنه إذا لم يكن لديك صديق، فالموت أكثر احتمالًا من بقاء الرجل في منزلك.هذا هو أسوأ كابوس للأم، فبمجرد أن تولد وتنمو تدريجيًا، يحلمون برؤية أحفادهم، حيث تحلم الأمهات بيوم زفاف أبنائهن وولادة أحفادهن.يقابل الأب والأم هذا الموضوع بسخرية، ”لماذا الخروج؟ أنت تأكل، وتلبس..هل هذه هي الطريقة التي تشكر بها والديك؟".هذا يشبه إلى حد ما الوشم، سوف يسألك لماذا تفعل شيئًا مثيرًا للاشمئزاز لنفسك من هذا القبيل.