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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية وسط آمال التعافي

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:15 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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اقتربت الأسهم الأوروبية من مستويات قياسية اليوم الاثنين بفضل التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد العالمي، بينما هوى سهم كريدي سويس في أعقاب تحذير من خسائر "كبيرة" بسبب التخارج من مراكز بعدما تعثر صندوق تحوط مقره الولايات المتحدة عن سداد طلبات تغطية الهامش.

وفقد سهم البنك السويسري 9.5 بالمئة بعد أن قال إن صندوق تحوط لم يسمه تخلف عن سداد طلبات تغطية الهامش من جانب كريدي سويس وبنوك أخرى الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، مقتفيا أثر المكاسب في آسيا مع تنامي ثقة المستثمرين بشأن التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 بقيادة الولايات المتحدة.

وتخلف المؤشر عن نظيره في الولايات المتحدة في الأشهر الستة الماضية بسبب إغلاقات جديدة في القارة وبرنامج تطعيم أبطأ من المتوقع، مما أضر بالتوقعات الاقتصادية لأوروبا.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة لأعلى مستوى على الإطلاق بعدما أظهرت بيانات أن الأرباح السنوية للشركات الصناعية الصينية ارتفعت في أول شهرين من 2021 ما يبرز انتعاش القطاع الصناعي.

ونزل سهم هوجو بوس 0.7 بالمئة، إذ تأثر بيت الأزياء الألماني بمقاطعة منظمة من شخصيات شهيرة وعملاء من الصين بسبب اتهامات الغرب بشأن العمل القسري في شينجيانغ.

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