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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تغلق على ارتفاع

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:44 ص
أسهم اليابان
أسهم اليابان
وكالات
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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الاثنين وسط تفاؤل حيال نتائج شركات محلية وتعاف اقتصادي في الولايات المتحدة، لكن حد من المكاسب القلق إزاء إعلان شركة السمسرة نومورا هولدنجز عن احتمال خسارة ملياري دولار.

وصعد نيكي 0.71 بالمئة إلى 29384.52 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.46 بالمئة إلى 1933.34 نقطة بعدما مني بخسائر في وقت سابق.

ونزل سهم نومورا هولدنجز، أكبر شركة سمسرة يابانية، 16.33 بالمئة بعد أن حذرت الشركة من خسائر محتملة لوحدة أمريكية تابعة لها.

وتسبب سهم نومورا في أكبر ضرر للمؤشر توبكس، بينما فقد سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه فايننشال جروب 1.84 بالمئة وسوميتومو ميتسوي فايننشال جروب 1.07 بالمئة ليضغطا على المؤشر أيضا.

من ناحية أخرى، تقدمت أسهم شركات التكنولوجيا، إذ قفز سهم طوكيو إلكترون 3.32 بالمئة وصعد سهم أدفانتست 2.6 بالمئة وزاد سهم سوني 1.75 بالمئة.

وقال شيجيتوشي كامادا مدير عام إدارة البحوث في تاشيبانا سيكيورتيز "يشتري المستثمرون أسهم الشركات لاسيما المصنعين الذين يستفيدون من تعافي الاقتصاد العالمي وتلك التي يتوقع أن ترتفع
مكاسبها في السنوات المقبلة".

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