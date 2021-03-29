نمو اقتصاد فيتنام بمعدل 4.5 % خلال الربع الأول

أظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الاثنين نمو اقتصاد فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.48 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وذكر مكتب الإحصاءات العامة الفيتنامي إن قطاع الصناعة سجل نموا قويا بمعدل 6.3 % خلال الربع الأول من العام الحالي في حين سجل قطاع الخدمات نموا بمعدل 3.34 % سنويا.وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5ر18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار.في الوقت نفسه شهد الربع الأول من العام الحالي تعافيا قويا للواردات والصادرات، حيث وصل إجمالي حجم التجارة الخارجية لفيتنام خلال هذه الفترة 152.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 24% عن الربع الأول من العام الماضي.وأشار تقرير مكتب الإحصاءات العامة إلى ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مما كان له تأثيرات سلبية على الموقف الاقتصادي الاجتماعي في فيتنام.وقال خبراء الاقتصاد إن احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد أمر حيوي إذا أرادت فيتنام إنعاش اقتصادها.وتستهدف حكومة فيتنام تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 6% خلال العام المالي الحالي مع الوصول بمتوسط دخل الفرد إلى 3700 دولار.ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد فيتنام خلال العام الحالي بنسبة 6.8 % من إجمالي الناتج المحلي.واستفاد اقتصاد فيتنام من التصديق على عدد من اتفاقيات التجارة التي وقعتها البلاد في السنوات الأخيرة، ومنها اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة مع بريطانيا