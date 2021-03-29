رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نمو اقتصاد فيتنام بمعدل 4.5 % خلال الربع الأول

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:12 ص
نمو اقتصاد فيتنام
نمو اقتصاد فيتنام
وكالات
طباعة
أظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الاثنين نمو اقتصاد فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.48 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر مكتب الإحصاءات العامة الفيتنامي إن قطاع الصناعة سجل نموا قويا بمعدل 6.3 % خلال الربع الأول من العام الحالي في حين سجل قطاع الخدمات نموا بمعدل 3.34 % سنويا.

وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5ر18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

في الوقت نفسه شهد الربع الأول من العام الحالي تعافيا قويا للواردات والصادرات، حيث وصل إجمالي حجم التجارة الخارجية لفيتنام خلال هذه الفترة 152.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 24% عن الربع الأول من العام الماضي.

وأشار تقرير مكتب الإحصاءات العامة إلى ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مما كان له تأثيرات سلبية على الموقف الاقتصادي الاجتماعي في فيتنام.

وقال خبراء الاقتصاد إن احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد أمر حيوي إذا أرادت فيتنام إنعاش اقتصادها.

وتستهدف حكومة فيتنام تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 6% خلال العام المالي الحالي مع الوصول بمتوسط دخل الفرد إلى 3700 دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد فيتنام خلال العام الحالي بنسبة 6.8 % من إجمالي الناتج المحلي.

واستفاد اقتصاد فيتنام من التصديق على عدد من اتفاقيات التجارة التي وقعتها البلاد في السنوات الأخيرة، ومنها اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة مع بريطانيا

موضوعات متعلقة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

قناة السويس: تعديل مسار السفينة الجانحة بنسبة 80% وسيتم قطرها لمنطقة البحيرات

مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان فى الخطوط الثلاثة

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021


الصور

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

الأكثر قراءة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 29-3-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مصرع أغنى ملياردير تشيكي في تحطم مروحية بألاسكا

صحف سعودية: العالم بحاجة لمبادرات أكثر فعالية لمعالجة قضية التغير المناخي

اليابان تدرس رفع دعم الدولة عن بناء محطات الفحم

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2021

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

تكريم الأمهات المثاليات من نجوم الفن فى ضيافة مديحة حمدى.. الأربعاء

صدر حديثًا.. الثلاثاء بعد العصر لـ نهلة أبو العز

«البوكر» تعلن القائمة القصيرة للرواية العربية غدا

القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء