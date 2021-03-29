ولى العهد السعودى يبحث مع ملك البحرين مبادرتى السعودية للمناخ

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هاتفيا مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مبادرتي السعودية المتعلقتين بالمناخ في المنطقة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس"، جرى خلال الاتصال مناقشة ما تضمنه إعلان ولي العهد حول قرب إطلاق المملكة مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم.وشدد الجانبان على أهمية المبادرتين في التصدي للتحديات التي تحيط بالمنطقة من خلال أضخم برنامج تشجير في العالم.وأكد الجانبان على أهمية رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة والمحميات الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ويعزز من مستوى جودة حياة السكان.وقدم ملك البحرين شكره لولي العهد على مبادرته واستعداد البحرين لدعم كافة الجهود لتحقق المبادرة أهدافها.وأعلن ولي العهد السعودي، في وقت سابق، عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرا إلى أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.