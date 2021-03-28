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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«ترّصد أم خيبة إعلامية».. الباز يكشف حقيقة أزمة المواشي العالقة في قناة السويس؟

الأحد 28/مارس/2021 - 09:09 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن قناة الجزيرة نقلت عن جريدة الجارديان تقرير يتحدث عن احتمالية وقوع كارثة بيئية نتيجة وجود 20 عمارة محملة بآلاف من رؤوس المواشي والغنم في قناة السويس معرضة للموت جوعًا أو عطشًا.



وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن قناة الجارديان والجزيرة لو دققا الأمر سيجدون أن وزارة الزراعة تعاملت مع الموقف، وتوجهت فرق طبية بيطرية لتفقد الحيوانات الموجودة، وأنه تم توفير الأعلاف اللازمة، والأدوية اللازمة لحل الأمر.

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