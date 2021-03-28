تباين أداء مؤشرات البورصة في الختام.. والسوقي يربح 3.7 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات اليوم الأحد، في ظل عمليات شراء من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين.وحول المؤشر الرئيسي للسوق دفته من الصعود بداية التعاملات إلى الهبوط لدى نهايتها، بدعم من تراجع عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100".وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 655.375 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.99%، ليغلق عند مستوى 1990 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 13172 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86%، ليغلق عند مستوى 4167 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47%، ليغلق عند مستوى 1906 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.34%، ليغلق عند مستوى 2856 نقطة.