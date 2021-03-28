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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بدء مونتاج الحلقات الأولى من مسلسل «لحم غزال»

الأحد 28/مارس/2021 - 02:44 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
دعاء عبد المقصود
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تواصل الفنانة غادة عبد الرازق تصوير دورها ضمن أحداث مسلسلها الدرامي الجديد "لحم غزال"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويتبقي لغادة أسبوعان للانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل، والذي يتم تصوير أحداثه بالكامل في بيروت.

وبدأ المخرج محمد أسامة في مونتاج الحلقات الأولى من العمل لتسليمها للقنوات العارضة، حيث من المقرر عرض المسلسل على شبكة قنوات mbc وعدد من القنوات الفضائية التي تم تسويق العمل لها.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "لحم غزال" للفنانة غادة عبد الرازق أكثر من بوستر دعائي للمسلسل ظهر خلاله أبطال العمل بشكل منفرد.

وتدور أحداث العمل في بيئة اجتماعية شعبية وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور المسلسل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهنّ بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.

"لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

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