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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الحركة الشعبية»: إعلان المبادئ خطوة مهمة لتحقيق السلام الشامل بالسودان

الأحد 28/مارس/2021 - 02:30 م
البرهان
البرهان
منار أحمد
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أعلن السكرتير العام للحركة الشعبية شمال، رئيس وفدها التفاوضي عمار أمون، اليوم الأحد، أن إعلان المبادئ خطوة مهمة على طريق تحقيق السلام الشامل في السودان.

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم، على أهمية تحقيق السلام في البلاد.

وقال البرهان خلال مراسم التوقيع على إعلان مبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية شمال، برئاسة عبد العزيز الحلو: "سنقاتل من أجل تحقيق وحماية هذا السلام".

كما أضاف أن هذا التوقيع هو بداية حقيقة إلى التغيير الذي سيقود إلى سلام يصنع بلادا للجميع، مؤكدا أن الشعب السوداني أمة واحدة.. وهمه واحد هو السلام.

من جهته، شكر الحلو البرهان على موقفه الذي وصفه بالشجاع، بعد التوقيع على هذا الإعلان.

وفقًا لنص إعلان المبادئ، اتفق البرهان والحلو على توطيد سيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه، كما أقر الطرفان بالتنوع العرقي والديني والثقافي لسكان البلاد.

كما نصت مسودة الاتفاق بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية على "حياد" الدولة في الشؤون الدينية ودمج مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجيش السوداني بنهاية الفترة الانتقالية.

يذكر أنه من المنتظر أن تُستأنف المفاوضات خلال الفترة المقبلة في جوبا للوصول لاتفاق سلام شامل.

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