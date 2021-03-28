«التعليم»: منصة «حصص جونيورز» مجانية لمدة أسبوع

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب بالانضمام إلى منصة «حصص جونيورز» للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، للوصول إلى شرح لدروس الصفوف الدراسية وأسئلة وتدريبات مختلفة بالإضافة إلى نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة.وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تجربة المنصة مجانًا هذا الأسبوع استعدادًا لامتحانات شهر مارس من خلال الرابط التالي https:jr.hesas.eghomeوقررت الوزارة تطبيق نظام الامتحانات المجمعة متعددة التخصصات بالنسبة لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، على أن يجيب الطالب عن الأسئلة في نفس الورقة وتكون اختيارًا من متعدد بنفس مواصفات أسئلة الامتحان المجمع للترم الأول.ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم أن أول امتحان بالفصل الدراسي الثاني سيكون في منهج الشهر فقط، وفقًا لتوزيع المناهج التي أعلنت عنها الوزارة لأداء الامتحان بشهور مارس وأبريل ومايو، وشددت على اللجان الفنية لواضعي الأسئلة الالتزام بالمناهج والمقررات المحددة من قبل الوزارة.