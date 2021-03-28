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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في المنيب دون إصابات

الأحد 28/مارس/2021 - 12:08 م
حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية
حسام محفوظ
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نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة المنيب دون وقوع أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بمنطقة المنيب، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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