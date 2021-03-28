نائب طهطا ينتقد غياب وزير النقل عن جلسة حادث قطاري سوهاج

انتقد النائب مصطفي سالم، عضو مجلس النةاب عن دائرة طهطا، وكيل لجنة الخطة والموازنة في المجلس، غياب كامل الوزير، وزير النقل، عن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة البيانات العاجلة للنواب حول حادث قطاري الصعيد الذي وقع أول أمس بمركز طهطا محافظة سوهاج.وأضاف سالم، في بيان عاجل ألقاه على الجلسة العامة المنعقدة الآن،أان ما نسمعه اليوم من وزير النقل من مبررات عبارة عن "أكلشيهات" وعناوين جاهزة سمعناها من 11 وزيرا سابقا عند كل كارثة تحل بنا!.وطالب سالم وزير النقل بتقديم خطة متكاملة للأمن والسلامة ومستوى تدريب الأفراد عليها، وأن يقل تمامًا الاعتماد على العامل البشري لصالح الميكنة والرقمنة لكافة أنظمة التحكم والتشغيل.