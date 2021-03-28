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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب طهطا ينتقد غياب وزير النقل عن جلسة حادث قطاري سوهاج

الأحد 28/مارس/2021 - 12:05 م
النائب مصطفي سالم،
النائب مصطفي سالم،
منى هيبه
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انتقد النائب مصطفي سالم، عضو مجلس النةاب عن دائرة طهطا، وكيل لجنة الخطة والموازنة في المجلس، غياب كامل الوزير، وزير النقل، عن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة البيانات العاجلة للنواب حول حادث قطاري الصعيد الذي وقع أول أمس بمركز طهطا محافظة سوهاج.

وأضاف سالم، في بيان عاجل ألقاه على الجلسة العامة المنعقدة الآن،أان ما نسمعه اليوم من وزير النقل من مبررات عبارة عن "أكلشيهات" وعناوين جاهزة سمعناها من 11 وزيرا سابقا عند كل كارثة تحل بنا!.

وطالب سالم وزير النقل بتقديم خطة متكاملة للأمن والسلامة ومستوى تدريب الأفراد عليها، وأن يقل تمامًا الاعتماد على العامل البشري لصالح الميكنة والرقمنة لكافة أنظمة التحكم والتشغيل.

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