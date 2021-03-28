التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جزر القمر

ومن المنتظر أن يكون تشكيل منتخب مصر جزر القمر على النحو التالي: -

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح وأحمد حجازي والونش ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد ومحمد صلاح وتريزيجيه.

خط الهجوم: مصطفي محمد.



القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وجزر القمر

كما سيتم نقل مبارة مصر وجزر القمر عبر قناة بي إن سبورت القطرية " beIN SPORTS" علي النحو التالي:-

- وفي تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت السودان وجمهورية مصر العربية.





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- وفي تمام الساعة 7 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت.

- وفي تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.



- وفي تمام الساعة 7 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت.- وفي تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأحد الموافق 28 - 3 - 2021، لمحبي ومشجعي كرة القدم في مصر موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة تسهيلا وتيسيرا لهم لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة في المنزل، وذلك بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) المنتشر حاليا بالعالم وفي مصر خاصة ليجعل من الكافيهات والمقاهي اعداد محدودة للغاية للحد من تلك الجائحة، وستقيم في إطار مباريات الجولة السادسة من عمر تصفيات كأس أمم أفريقيا مبارة منتخب مصر نظيره جزر القمر وذلك مساء غدا الاثنين الموافق 29 - 3 - 2021.