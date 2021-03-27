كيفية تسجيل خط تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات وي

بعدما تعاقدت وزارة التضامن مع الشركة المصرية للاتصالات في لتوفير خطوط مجانًا لفئة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة يبحث الكثير من الأشخاص على محرك البحث الشهير جوجل عن كيفية تسجيل خط تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات حتى يتسنى لهم الحصول على هذا الخط والاستفادة به.وتأتي هذه المبادرة لتخفيف بعض الضعوط الاقتصادية عن هذه الفئة محدودة الدخل، وتعرض لكم الدستور في التقرير التالي خطوات تسجيل خط وي الخاص بتكافل وكرامة .كيفية تسجيل خط تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات _اولا الدخول إلي الرابط المخصص على موقع الشركة المصرية للاتصالات بغرض حجز خط تكافل وكرامة وي we من ( هنا )وبإمكان المواطن الدخول كذلك عبر هذا الرابط ( هنا )_بعدها يتم كتابة الرقم القومي المكون من 14 في الخانة المخصصة لذلك- كتابة تاريخ سريان بطاقة الرقم القومي من حيث العام والشهر واليوم_إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح والضغط على خانة ( أنا لست ربوت)- الضغط على زر متابعة ( فى حال كون الرقم صحيح ومسجلًا ضمن مستحقي معاش تكافل وكرامة فستنتقل إلى الصفحة التالية_ ستظهر البيانات التىتم إدخالها وهى الرقم القومي وتاريخ انتهاء انتهاء سريانها._يطلب تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إليك لاستلام الشريحة._ويتم تحديد موعد الاستلام فى اليوم التالي للتسجيل._وأخيرا يتم الضغط على زر تسجيل لتظهر رسالة "تم تسجيل الطلب بنجاح" ويتم الاستلام وفقا للتاريخ الذي تم إدخاله في التسجيل وواسم الفرع المختار.اقرأ أيضًا:«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة فيمواجهة كورونا (إنفوجراف)«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابينبكورونا مميزات خط تكافل وكرامة جدير بالذكر أن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أوضح أن خطوط المحمول المشار إليها مجانية بالكامل وبدون أي تكلفة أو أي مصاريف إدارية أو ضريبة علي هذه الخطوط أو مقابل استخراج بدل تالف أو فاقد منها في أي وقت لاحق