سقوط موظفة في بنك حولت أموال العملاء لحساباتها الخاصة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسؤولي أحد البنوك باكتشافهم قيام موظفة بخدمة العملاء بالبنك بالدخول غير المشروع على حسابات العملاء بالبنك من خلال خدمة الإنترنت البنكية وإجراء عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابات بعضهم إلى حسابات خاصة بها وبعض معارفها دون علمهم، وهو ما عرض البنك لخسائر مادية جسيمة.وأكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن صحة الواقعة وقيام موظفة بالبنك المشار إليه باستغلالها طبيعة عملها كموظفة بخدمة العملاء بفرع البنك بالإسكندرية واطلاعها على حسابات بعض عملائه، وتمكنت من الحصول على رموز الدخول على خدمة الإنترنت البنكية الخاصة بحساباتهم بالبنك بطرق احتيالية بحجة مساعدتهم في تفعيل تلك الخدمة، وقيامها عقب ذلك بالدلوف على خدمة الإنترنت البنكية لحساب هؤلاء العملاء وإضافة رقم الهاتف الخاص بها على خدمة الإنترنت البنكية بدلًا من الهواتف المسجلة والخاصة بالعملاء حتى لا تصل رسائل التحويل لهم وينكشف أمرها، وقيامها عقب ذلك بإجراء العديد من التحويلات البنكيــة من حسابات العملاء إلى حسابات خاصة بها وبعض أصدقاؤها، حيث أوهمتهم بأن تلك التحويلات تخص والدها وأنها واردة له من بعض الأشخاص المتعاملين معه في مجال العقارات والمقاولات، وقامت بإجراء 10 عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابات تخص 4 من عملاء البنك، وهو ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات هؤلاء العملاء.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وقامت برد بعض من المبالغ المستولى عليها وتعهدت برد باقي المبالغ.