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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة اللبناني يكشف تفاصيل جديدة حول منحة الأكسجين السورية

الأحد 28/مارس/2021 - 11:07 ص
وزير الصحة​ اللبناني،
وزير الصحة​ اللبناني، ​حمد حسن​،
مروة عنبر
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أعلن ​وزير الصحة​ اللبناني، ​حمد حسن​، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول ملف هبة الأوكسجين المقدمة للبنان من سوريا.

وأوضح ​حسن​ فى تصريحات أن "​وزارة الصحة​ تلقت يوم الثلاثاء الماضي عدد كبير من ​الاتصالات​ تؤكد حصول نقص في الأوكسجين".

وأشار حسن إلى أن ​لبنان​ يقوم باستيراد الأوكسجين من الخارج والعديد من البواخر تأتي من الخارج وخاصة من ​الأردن​ و​تركيا​، ولكن ليلة الثلاثاء تأخرت الباخرة التي ستأتي من تركيا، لذا لم يكن أمامنا خيار سوى الذهاب إلى ​سوريا​ والتواصل مع ​القيادة​ السورية من أجل تأمين الأوكسجين لمدة ثلاثة أيام لحين وصول الباخرة، وسوريا أعطتنا الأوكسجن من حصتها الصحية بالرغم من الأوضاع الصعبة لديهم، وهي قدمت لنا هذه الهبة دون أي قيد أو شرط، وفي الحد الادنى يجب أن نعترف أن ما حصل جنب لبنان العديد من الاحداث السيئة، ولا داعي بتاتًا للنكايات".

وشدد حسن على أن نقابة المستشفيات​ الخاصة هي شريكة في القرارات الصحية ولكن وزارة الصحة هي المعنية بالملفات.

وأوضح أنه ليس من مسؤوليات النقابة أن تصرح على الاعلام حول الكميات الموجودة في لبنان وما اذا كان بحاجة لهذه الهبة أم لا، ونحن لم نبرم أي اتفاقية مكتوبة مع سوريا بل حدث اتفاقية شفهية بين ​لبنان وسوريا​، وما حدث هو عمل إنساني وأخلاقي بامتياز، مؤكدا أن وزارة الصحة قامت بواجباتها تجاه لبنان، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.

ووجه الرئيس السوري بشار الأسد تأمين 25 طنا من الأوكسجين، كدفعة أولى بهدف إنقاذ لبنان من أزمته الحالية.

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