جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2021، حيث تحظى عملية الامتحانات الشهرية لجميع المراحل التعليمية من الابتدائية حتى الإعدادية باهتمام كبير لدى المواطنين، حيث لا تخلو أسرة إلا وفي بيتها طلاب بمختلف المراحل، والتعليم ضروري وأساسي لبناء الأمم والحضارات، لذلك تسعى وزارة التربية والتعليم بكافة الطرق النهوض بالعملية التعليمية، وتطبيق كل ما من شأنه أن يساعد الطلاب لتحسين مستواهم الدراسي وأدائهم تجاه دروسهم وتحصيلهم العلوم .





جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الصف الاول الاعدادي، ستكون غدًا الاثنين الموافق 29 مارس الجاري 2021، على أن تكون جميع المواد الدراسية في ورقة إجابة واحدة "امتحان متعدد التخصصات"، ويكون على شكل اختار ما بين الأقواس، أو اختار الإجابة الصحيحة، أو أكمل النقاط، وذلك بعد أن قامت الوزارة بوضع نظام جديد للتعليم، وهو الاختبارات الشهرية بديلة عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.





حيث يؤدى الطلاب ثلاثة اختبارات على مدار ثلاثة شهور وهم: مارس وأبريل ومايو، وتجمع في النهاية، ويوضع المجموع النهائي للعام الدراسي الحالي، كما تعقد امتحان شهر أبريل المقبل الشهرى، للصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي يوم الأربعاء الموافق ٢٨ ابريل.

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ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، قامت بتغيير الخريطة الزمنية للعام الدراسي، من حيث التطبيق والمدة الزمنية، حيث قررت نظامًا جديدا وهو التقييمات بديلا عن الامتحانات في نهاية العام.





رابط تحميل نماذج استرشادية لامتحانات الصف الأول الإعدادي

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتحميل العديد من النماذج الاسترشادية لطلاب المرحلة الإعدادية، وخاصة الصفين الأول والثاني الإعدادي، وذلك لمساعدة الطلاب على اجتياز الاختبارات الشهرية بالطريقة والآلية الجديدة للطلاب، والذين تنفذ لأول مرة، حيث يمكن للطلاب الدخول عبر الرابط التالي لتحميل تلك النماذج: https://moe.gov.eg

منصات تعليمية إلكترونية بوزارة التربية والتعليم

عند بدء أزمة كورونا المستجدة، حيث قامت العديد من المؤسسات بعدم العمل من المقار الحكومية والخاصة حتى لا يتفشى الوباء، حيث قامت بتحويل جميع الأعمال أونلاين، ومنها التعليم حفاظًا على أرواح الطلاب، حيث قامت بتدشين العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية لمساعدتهم في تحصل دروسهم، ومتابعة مقرراتهم الدراسية، والتواصل مع إدارة المدرسة وأولياء الأمور والمعلمين بشكل واضح، فقد أسست منصات: حصص وذاكر، ومدرستنا، وبنك المعرفة المصرية، وغيرها من المنصات التي ساعدت الطلاب على أداء الامتحانات و تحصيل دروسهم.