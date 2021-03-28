موعد تسليم 504 وحدات سكنية بـ«دار مصر» في العبور

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم الاثنين 2642021، وحتى يوم الأربعاء 2652021، في تسليم 504 وحدات سكنية (21 عمارة) كاملة التشطيب أكواد (211 – 311 - 421) للفائزين بها بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور.وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الاثنين 2642021، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الثلاثاء 2742021، وباقى الوحدات تباعا.وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع العبور، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.