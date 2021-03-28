رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: «حياة كريمة» أنقذت حياة الفقراء في القرى

الأحد 28/مارس/2021 - 10:07 ص
الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب
منى هيبه
طباعة
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن مبادرة"حياة كريمة" تحولت لمشروع قومى أنقذ حياة الفقراء فى الريف المصرى والقرى على مستوى الجمهورية، وهذا يؤكد أنها أعم وأشمل من معنى مبادرة بمفهومها المعهود، بل رؤية واستراتيجية عامة من قبل القيادة السياسية للقضاء على الفقر، وتعد من من أعظم المبادرات الرئاسية الوطنية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديرًا للمواطن المصرى.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المبادرة تعمل على مواجهة الفقر والتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال توحيد جهود الدولة، وتنفيذ أنشطة خدمية وتنموية تضمن حياة كريمة وتوفير ظروف معيشية ملائمة لتنمية الإنسان، انطلاقًا من استراتيجية بناء الإنسان المصرى، وتحقيق تنمية شاملة لكافة التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة تعمل على توفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب، وخطوة هامة نحو التمكين الاقتصادى، والاستثمار فى تنمية الإنسان لتعظيم قيمة الشخصية المصرية، وسد لفجوات التنموية بين القرى للقضاء على الفقر، بالإضافة لتحفيز قيم المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

وتابع محسب: "المبادرة تعمل على تحسين البنية التحتية من شبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى، للتخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، تحقيق إنجازات وأعمال تطوير على مستوى محافظات الجمهورية، وتأتي هذه الإنجازات جنبا إلى جنب مع تنفيذ كم من المشروعات القومية على أرض الواقع، فى ظل جائحة كورونا التي كان لها تداعيات كبيرة على العديد من اقتصاديات الدول الكبرى".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شركة إنقاذ السفينة الجانحة بقناة السويس تستعين بقاطرة هولندية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

الأسواق العالمية تصعد بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

دراسة: 40% من المدن الرئيسية في اليابان لم تحدد موعدًا للتطعيم بلقاح كورونا

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع

أفلام ثاني أيام عروض مهرجان الأقصر

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة