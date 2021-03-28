مقتل ضابط بالقوات الجوية ومسئول أمني في هجومين مسلحين بأفغانستان

لقي ضابط بالقوات الجوية الأفغانية ومسئول بإدارة الأمن بالبلاد مصرعهما، جراء هجومين مسلحين منفصلين بالعاصمة كابول.وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأحد، أن مسلحين فتحوا النار على سيارة قائد بالقوات الجوية ليلا بضاحية "بغمان" بالعاصمة "كابول"، مضيفة أن مسلحين مجهولين فتحوا النيران على موظف بإدارة الأمن الأفغانية أمس، أثناء توجهه إلى مقر عمله؛ ما أسفر عن مقتله.من جانبها، أعلنت الشرطة عن فتح التحقيقات، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن أي من الهجومين حتى الآن.