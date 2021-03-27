«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

أعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم قطارين في طهطا بمحافظة سوهاج، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتوجهًا بخالص الدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.وأوضحت الوزارة أنه بعد حصر المصابين من قبل الجهات المسئولة وتبين وجود طلاب بين الضحايا والمصابين، وجه الوزير على الفور مديري المديريات التعليمية بسوهاج وأسيوط وقنا، بمتابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين بحادث قطاري سوهاج وتلبية جميع احتياجاتهم.وأعلن الدكتور طارق شوقي عن صرف دعم مادي لأسر الطلاب المصابين وضحايا الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتخصيص 80 سريرًا بمدرسة الأمل للصم والبكم بطهطا، لخدمة المصابين واستقبال ذويهم، وجارٍ توفير أماكن أخرى، تيسيرًا على أسر المصابين في الحادث.