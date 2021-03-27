ربيع: جنوح الناقلة غير متعمد.. وفيديو دوران السفينة 6 مرات مفبرك

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دوران السفينة الجانحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس حول نفسها 6 مرات قبل دخولها المجرى الملاحي غير صحيح.وأشار إلى أن السفن تجري تجارب للتأكد من سلامتها قبل دخولها المجرى الملاحي، وأضاف ربيع، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بنادي الشاطئ ببورتوفيق المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس، إلى أن الحادث غير متعمد، بخلاف ما أذاعته قنوات مغرضة.وكانت هيئة قناة السويس، قد عقدت عصر اليوم مؤتمر صحفيًا بمحافظة السويس، لاستعراض آخر تطورات جهود تعويم السفينة الجانحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس.