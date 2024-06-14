الهيئة العامة للخدمات البيطرية: حملات تفتيش على المجازر.. وخط ساخن لتلقي الشكاوى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر والإدارة العامة للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها، حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال العيد.

وجرى رفع حالة الاستعداد القصوى للأطباء العاملين بالمجازر، وإدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، وتنظيم نوبتجيات دورية للأطباء لتلقى أى شكاوى من المواطنين، من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة.

وقال الدكتور ياسر شريف، مدير التفتيش على اللحوم والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه سيجرى تكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم ومنتجاتها، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على مستوى الجمهورية.

وأضاف: جرى التنبيه على مديرى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى، لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها.

وتابع: «سيجرى تيسير خدمة ذبح الأضاحى للمواطنين بالمجازر الحكومية خلال أيام العيد، منعًا للذبح خارج المجازر وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة، مع توفير جميع مستلزمات العمل بالمجازر من مادة ملونة للأختام والمطهرات والمنظفات اللازمة للعمل، وتنفيذ الصيانة اللازمة لمرافق المجازر وكذلك أختام اللحوم، وإتاحة خدمة الخط الساخن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية لتلقى كل الشكاوى على رقم ١٩٥٦١».

كيف تختار الأضحية السليمة؟

وأكد أن الهيئة البيطرية توجه النصائح للمواطنين بصفة دورية، ومن خلال اللقاءات مع مسئولى الهيئة، لاختيار الأضحية السليمة، ومنها عدم شراء خروف العيد من الباعة المتجولين، بل من الأماكن المعدة لبيع الخراف، مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص، وفحص الشكل الخارجى الظاهرى، والتأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة.

وأكمل: «النصائح تشمل أيضًا انتقاء الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل، والتأكد من أن قوائمه سليمة ولا يوجد عرج ظاهر، وأيضًا ألا تكون هناك إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف، وفحص العينين بحيث تكون لامعة نظيفة وليس بها إفرازات أو إحمرار، وكذلك فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيفًا».

وقال: «يجب فحص أسنان الخروف اللبنية، وأن يضغط المشترى بيد على جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه، ولمعرفة الامتلاء غير الطبيعى عبر الغش بالملح، ومعرفة حجم اللحوم فى الخروف عن طريق محاولة الإمساك بعظام الظهر بالمنطقة القطنية بكف اليد، ومعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم وكذلك فحص الفخذ وتقدير حجم اللحم، وكذلك يجب رفع لية الخروف لمعرفة حجمها ويفضل الحجم الصغير أو المتوسط، وملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية وخلوهما من آثار الإسهال».