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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تجدد الجدل حول مصدر كورونا.. ردفيلد الفيروس تسلل من ووهان وفاوتشى ينفى

السبت 27/مارس/2021 - 03:31 م
كورونا
كورونا
مروة عنبر
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عاد الجدل مرة أخرى حول ظهور وبداية انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال روبرت ردفيلد، المدير السابق للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، إن فيروس كورونا قد تسلل من مختبر في الصين.

فيما نفى أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية صحة هذا الاعتقاد.

ولفت ردفيلد، في مقابلة مع شبكة سي إن إن، إلى تقديراته أن هذا الفيروس بدأ بالانتقال في وقت ما بين سبتمبر وأكتوبر في ووهان في الصين.

وشدد ردفيلد على أنه يقدم رأيا فقط، قائلا"أنا مع وجهة النظر بأنني لا أزال أعتقد أن المسبب الأكثر ترجيحا لهذا الفيروس في ووهان هو مختبر، وقد تسلل".

وتابع ردفيلد "بعض الناس لا يصدقون هذا، وهذا جيد، فالعلم سيتوصل في نهاية المطاف إلى السبب لكن ليس أمرا غير عادي أن تصيب فيروسات تنفسية يتم العمل عليها في مختبر عاملا فيه".

وقال ردفيلد "هذا لا يشير إلى أي عمل متعمد، هذا رأيي لكني عالم فيروسات وقد أمضيت حياتي في علم الفيروسات".

وتابع ردفيلد "لا أعتقد أن هذا الفيروس انتقل بطريقة ما من خفاش إلى إنسان، ثم في تلك اللحظة من الزمن أصبح هذا الفيروس الذي وصل إلى الإنسان من أكثر الفيروسات المعدية التي عرفتها البشرية وتنتقل من إنسان إلى إنسان".

وأشار ردفيلد إلى أنه عادة عندما ينتقل فيروس حيواني المصدر إلى الإنسان، يستغرقه الأمر بعض الوقت ليكتشف كيف يصبح أكثر وأكثر فاعلية في الانتقال من إنسان الى اخر، قائلا "لا أعتقد انه منطقي من الناحية البيولوجية".

من جانبه، رفض فاوتشي اعتقاد مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها السابق بتسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان.

ونفى فاوتشي هذه الادعاءات عندما سئل في إحاطة البيت الأبيض بشأن كورونا، لافتا إلى أنه إذا كان الفيروس ينتشر منذ شهور، فإن هذا يجعل مصدره من المختبر أقل احتمالا.

وقال فاوتشي في الإحاطة "لذلك عندما تفكر في احتمالات ظهور هذا الفيروس بين البشر، من الواضح أن هناك عددا من النظريات".

وتابع فاوتشى "المشكلة التي قد تجعل شخصًا ما يعتقد أنه من الممكن الهروب من المختبر تعني أنه قد دخل أساسا إلى المجتمع البشري الخارجي المتأقلم جيدا بالفعل مع البشر، مما يشير إلى أنه تم تكييفه في المختبر."

وأكد فاوتشي أن معظم مسؤولي الصحة العامة يعتقدون أن الفيروس كان منتشرا بالفعل في الصين لمدة شهر أو أكثر قبل أن يتم التعرف عليهم سريريا في نهاية ديسمبر 2019.

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