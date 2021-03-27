1319 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينة الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 23 وفاة، و1319 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2037 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة، وتم تسجيل 3 وفيات في قطاع غزة، و3 وفيات في مدينة القدس.ولفتت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت الكيلة إلى وجود 197 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 676 مصابا.وحول المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 70661، بينهم 6558 تلقوا الجرعتين من اللقاح.