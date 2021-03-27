950 مواطنًا تلقوا لقاح كورونا بالغربية

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم السبت، أن 950 من المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على مستوى المحافظة، تلقوا لقاح كورونا بمعهد كبد المحلة والأماكن الصحية الجديدة الـ7 المخصصة، وذلك من انطلاق الفعاليات وحتى الآن، لافتا إلى أنه يتم البدء فى تلقى اللقاح الساعة الثالثة عصرًا يوميًا.وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أنه تم تخصيص ممرات آمنة لاستقبال المواطنين لتلقى اللقاح، وأن المتلقي يقوم بالمرور على 4 مراحل، حيث يقوم بتسجيل البيانات وتوضيح حالته الصحية وإقراره على الموافقة المستنيرة، يعقبها الاطمئنان على ضغط المواطن ثم تلقيه اللقاح فى إطار من الوقاية والحماية والتطهير والتعقيم، وبعد ذلك يقوم بالخروج من ممر خاص للخروج فقط.يذكر أن مديرية الصحة بالغربية، خصصت 7 مراكز صحة جديدة لتلقي اللقاح وهي مركز طبي سعيد، وإدارة سمنود الصحية، مكتب صحة كفر الزيات، ومستشفى قطور المركزي، ومستشفى زفتى التخصصي، ومكتب صحة بسيون.