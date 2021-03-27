مدير مستشفى طرابلس بلبنان يحذر من نقص مخزون الأكسجين

حذر مدير ​مستشفى طرابلس الحكومي فى لبنان​ ​ناصر عدرة​، من نقص مخزون الأكسجين، مما ينعكس سلبا على تسليم الشركات حاجة المستشفى الذي يعاني منذ خمسة أيام هاجس الحصول على المادة في الوقت المناسب وبالكمية اللازمة.وأشار عدرة فى بيان له إلى أنه تواصل مع ​وزير الصحة​ العامة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ وطلب منه المساعدة، وفقا لما نقله موقع انشرة اللبنانى.كما دعا عدرة ​مصرف لبنان​ إلى دعم هذه المادة الهامة في علاج مرضى ​كورونا​، إضافة إلى النقص فيها ارتفع سعرها إلى الضعف.