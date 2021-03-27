رمضان بدون فوازير لروبى وشريهان

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبارًا تفيد تقديم النجمة روبي لفوازير استعراضية جديدة خلال الموسم الرمضاني الجديد، إلا أنها منشغلة حاليا بتصوير مسلسلها الجديد "شقة 6" ولم تقدم أي فوازير خلال رمضان الحالي، ومن المقرر أن تصورها خلال الأشهر القادمة بعد التعاقد الفعلي على تقديم فوازير ومن المتوقع عرضها خلال رمضان 2022.وتجهز النجمة شريهان حاليا لعروض استعراضية تقدمها في حملة إعلانية تعرض خلال رمضان القادم وليس كما أشيع مؤخرا بعودتها للفوازير للعرض خلال رمضان، وتم الاتفاق مؤخرا على الحملة التي يتم تصويرها خلال الساعات القادمة وستكون عبارة عن استعراضات بسيطة لن تصل إلى حد استعراضات الفوازير التي قدمتها من قبل.يأتي ذلك في الوقت الذي تصر فيه الفنانة نيللي على عدم التواجد حاليا على الساحة الفنية بعد أعمالها المميزة التي قدمتها خلال السنوات الماضية.