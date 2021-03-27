مقتل 10 عناصر من الشرطة الأفغانية في هجوم لطالبان بإقليم هلمند

أفاد مصدر أمني في أفغانستان اليوم السبت، بمقتل 10 عناصر من قوات الشرطة، بينهم قائد محلي للشرطة، في هجوم شنته طالبان في مدينة "لاشكار جاه" الواقعة بإقليم هلمند جنوبي البلاد.وقال المصدر - وفقا لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية - إن الهجوم وقع الليلة الماضية على طريق 601 السريع الذي يربط مدينة "لاشكار جاه" بالمناطق الأخرى من إقليم هلمند.من جهتها، أكدت شرطة هلمند مقتل قائد شرطة منطقة "سنجين" في الهجوم.يأتي هذا الهجوم في الوقت الذي أفادت فيه الأجهزة الأمنية بوقوع حوادث أمنية في 20 إقليما على الأقل خلال الخميس الماضي.