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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الباكستاني ينتقد عقد اجتماع رغم إصابته بكورونا

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:19 م
عمران خان
عمران خان
منار أحمد
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انتقد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الجمعة، عقد اجتماع بحضور شخصي مع مساعديه بعد 5 أيام من ثبوت إصابته بمرض كوفيد- 19.

وكشفت بيانات معلنة، أمس، أن باكستان سجلت 4368 إصابة و63 وفاة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 654356 وحصيلة الوفيات إلى 14091.

وعلى الرغم من أن الحكومة تشدد على أن عدم التزام المواطنين بقيود مكافحة الجائحة هو السبب في زيادة الحالات، فإن خان ظهر في صور يوم الأربعاء خلال اجتماع مع مساعديه في مقره.

ووضع خان وبقية الحاضرين كمامات وجلسوا في مكان مغلق في منزل رئيس الوزراء.

وأعلن عن إصابة خان (68 عاما) وزوجته بفيروس كورونا في 20 مارس.

وانتشرت انتقادات واسعة النطاق لخان على مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أن باكستان تكافح لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وأن اجتماع رئيس الوزراء يضرب مثلا سيئا على هذا.

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