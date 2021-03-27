سبب غياب هند صبرى عن تكريمها فى افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كشف السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة عن سبب غياب النجمة هند صبري عن افتتاح المهرجان، مشيرا إلى أن السبب أنها وراءها تصوير لمسلسلات رمضان 2021.وقال "فؤاد"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن السبب ذلك كان معروفا وواضحا وأرسلت به رسالة إلى إدارة المهرجان لكن كانت المفاجأة صباحا هو إعلانها أيضا إثبات إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.وأشار سيد فؤاد إلى أن هناك مفاجآت كثيرة سوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة وفي حفل الختام الخاص بالمهرجان، مشيرا إلى أن هذا نظاك تكريم النجمة نادية الجندي بحضور الفنان محمود حميدة والفنان سمير صبري.