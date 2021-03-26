تحرك عاجل وسريع للهيئات القضائية للتحقيق فى حادث قطارى سوهاج

منذ الإعلان عن حادث اصطدام قطارين بسوهاج، أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق.وبعد صدور البيان الأول ومع تداول أعداد غير صحيحة للمصابين والوفيات، أصدرت النيابة العامة بيانا أهابت فيه بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أى بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم القطارين بسوهاج، إذ تتولى النيابة العامة التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.وفي سياق متصل، أصدرت هيئة النيابة الإدارية، بيانا عاجلا برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تصادم قطارين بالقرب من مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ظهر اليوم، وذلك أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.كما وجه بالتحقيق في الواقعة وتكليف اللجان الفنية المختصة بالفحص وتقديم تقاريرها للنيابة على وجه السرعة لكشف وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.