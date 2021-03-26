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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: ارتفاع أعداد مصابى حادث قطارى سوهاج إلى 84

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:24 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع أعداد المصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج إلى 84 حالة إصابة، بالإضافة إلى 32 حالة وفاة حتى الآن.

وأشار إلى أن الإصابات في حادث تصادم قطارين بسوهاج تراوحت بين كسور وجروح قطعية وكدمات وغيرها من الإصابات بمختلف الدرجات، لافتًا إلى أنه جار التعامل مع الحالات في المستشفيات، كما تمت مراجعة الأطقم الطبية في المستشفيات والتأكد من توافر كل التخصصات الطبية.

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